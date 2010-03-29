Янукович порадив міністру не економити на правах людини
19:19, 29 березня 2010Права людини
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Що дасть скорочення частини апарату МВС, яка займається правами людини?
Рішення міністра внутрішніх справ щодо скорочення частини апарату МВС, яка займається правами людини, є непродуманим.
Про це заявив президент Віктор Янукович у розмові з міністром внутрішніх справ Анатолієм Могильовим, повідомляє прес-служба глави держави.
"Треба переглянути таке рішення і зробити висновки. Треба здійснювати кроки з розширення заходів із захисту прав людини, а не навпаки. Я не радив би вам економити державні кошти на правах людини", – сказав він.
"Глава держави провів цю зустріч у відповідь на заяву правозахисних організацій, які стривожені рішенням міністра внутрішніх справ щодо скорочення штату правозахисників у МВС", - йдеться у повідомленні.
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