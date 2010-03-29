Міністр юстиції: звеличення Сталіна є неприпустимим

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє про неприпустимість звеличення Йосипа Сталіна через встановлення йому пам’ятника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Міністерстві юстиції заявив О.ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи намір комуністів встановити у Запоріжжі перший за часів незалежності України пам`ятник Й.Сталіну.

"Я вважаю, що повертатись в історію, в ті сторінки історії, які принесли величезний біль мільйонам людей багатьох країн, - це неприпустимо. Всі тирани, які принесли горе людям повинні бути в історії залишені як урок для нащадків, а не як об’єкт для звеличення", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, до 9 травня 2010 р. Запорізький обком КПУ має намір встановити у Запоріжжі перший за часів незалежності України пам`ятник Сталіну.