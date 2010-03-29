Вебінар «Доступ журналіста до інформації в судах»

31 березня 2010 року (11.00), Інтернет Ведуча: Людмила Опришко – медіа-юрист, медіа-тренер. Цільова аудиторія: журналісти-розслідувачі. Програма вебінару: 1. Організація розгляду справи в суді: - Розмежування компетенції судів щодо розгляду справ; - Стадії розгляду справи в суді на прикладі розгляду цивільних справ. 2. Демократичні стандарти висвітлення судових процесів. - Рекомендації Ради Європи; - Основні принципи, сформульовані Європейським Судом з прав людини. 3. Доступ журналістів на судові засідання: - відкриті та закриті судові засідання; - процесуальне оформлення рішення суду щодо відкритості/закритості судового розгляду справи; - технічна фіксація інформації, отриманої журналістом в судовому засіданні. 4. Статус (роль) журналістів в судовому засіданні. 5. Оскарження протиправного обмеження доступу журналіста до судового засідання. Детальніше - тут.

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