Вебінар «Доступ журналіста до інформації в судах»

20:23, 29 березня 2010
Права людини
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31 березня 2010 року (11.00), Інтернет

Ведуча: Людмила Опришко – медіа-юрист, медіа-тренер.

Цільова аудиторія: журналісти-розслідувачі.

Програма вебінару:

1. Організація розгляду справи в суді:

- Розмежування компетенції судів щодо розгляду справ;

- Стадії розгляду справи в суді на прикладі розгляду цивільних справ.

2. Демократичні стандарти висвітлення судових процесів.

- Рекомендації Ради Європи;

- Основні принципи, сформульовані Європейським Судом з прав людини.

3. Доступ журналістів на судові засідання:

- відкриті та закриті судові засідання;

- процесуальне оформлення рішення суду щодо відкритості/закритості судового розгляду справи;

- технічна фіксація інформації, отриманої журналістом в судовому засіданні.

4. Статус (роль) журналістів в судовому засіданні.

5. Оскарження протиправного обмеження доступу журналіста до судового засідання.

Детальніше - тут.

 

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