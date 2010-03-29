Вебінар «Доступ журналіста до інформації в судах»
31 березня 2010 року (11.00), Інтернет
Ведуча: Людмила Опришко – медіа-юрист, медіа-тренер.
Цільова аудиторія: журналісти-розслідувачі.
Програма вебінару:1. Організація розгляду справи в суді:
- Розмежування компетенції судів щодо розгляду справ;
- Стадії розгляду справи в суді на прикладі розгляду цивільних справ.
2. Демократичні стандарти висвітлення судових процесів.
- Рекомендації Ради Європи;
- Основні принципи, сформульовані Європейським Судом з прав людини.
3. Доступ журналістів на судові засідання:
- відкриті та закриті судові засідання;
- процесуальне оформлення рішення суду щодо відкритості/закритості судового розгляду справи;
- технічна фіксація інформації, отриманої журналістом в судовому засіданні.
4. Статус (роль) журналістів в судовому засіданні.
5. Оскарження протиправного обмеження доступу журналіста до судового засідання.
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