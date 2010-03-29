Хто винен у теракті в Москві

Терористичний акт, що стався сьогодні в Москві, здійснили «нелюди, в яких немає ні національності, ні релігії», а сам злочин спрямовано на розпалювання міжнаціональної й міжрелігійної ворожнечі в Росії.

Про це йдеться в зверненні Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Альраїд» і Всеукраїнської громадської організації «Український центр ісламознавства».

«Адже всі світові релігії рішуче засуджують тероризм, вбивство безневинних людей у політичних цілях. Священний Коран прирівнює вбивство однієї безневинної людини до вбивства всього людства. Людське життя в ісламі розцінюється як вищий дар Творця», - йдеться в зверненні.

Українські ісламські організації засуджують ініціаторів терористичного акту й висловлюють співчуття російському народу в зв`язку з трагедією.

«Скорботою й обуренням переповнилися наші серця, коли ми дізналися про страшний злочин, скоєний у московському метро. Загинули й покалічені десятки безневинних людей. Ми рішуче засуджуємо цей нелюдяний акт, спрямований, на нашу думку, на розпалювання міжнаціональної й міжрелігійної ворожнечі в російському суспільстві», - йдеться в зверненні.

При цьому в зверненні наголошується, що злочин скоєно в той період, коли Росія реалізує курс на налагодження стратегічного партнерства з ісламським світом, «беручи активну участь у пошуках вирішення складних проблем, пов`язаних із визначенням якісно нового рівня у відносинах».

Українські мусульмани закликають росіян усіх національностей і віросповідань «зберегти витримку, спокій і не піддаватися на провокації з боку темних сил, що прагнуть увергнути вашу країну в пучину розбрату й хаосу».

Також у зверненні звучить заклик до керівників мусульманських організацій Росії – «проявити максимальну старанність у збереженні миру та спокою на російській землі й у захисті доброго імені Ісламу та мусульман».

«Віримо, що братній російський народ мужньо переживе цю трагедію», - зазначають представники ісламської конфесії.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих внаслідок вибухів у московському метро становить 38 осіб, ще 102 зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Вибухи прогриміли у годину “пік” у понеділок вранці на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії московського метро з інтервалом у 45 хвилин.

За попередніми даними, теракти здійснили смертниці.