Вища рада юстиції отримає нові повноваження?

Голова Вищої ради юстиції України Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що очолюваний ним орган має затверджувати кандидатів на адміністративні суддівські посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Виходячи з того, як формується Вища рада юстиції, то я хочу сказати, що якщо виходити з професійних ознак, то сьогодні, мабуть, ніхто не представлений так широко в плані делегування функцій, як у Вищій раді юстиції. Думаю, що процедура висунення (кандидатів на адміністративні посади в судах) повинна бути такою, щоб (правом) висунення був наділений в загальні суди голова Верховного Суду України і голови вищих спеціальних судів, а Вища рада юстиції буде ці кандидатури погоджувати чи не погоджувати», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО, зауваживши, що ВРЮ не повинна мати права висунення суддів на адміністративні посади.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, посада голови або заступника суду повинна бути такою, щоб унеможливити вплив на стан правосуддя.

Водночас він висловив переконання, що Рада суддів не повинна призначати суддів на адміністративні посади, оскільки на сьогодні вона на 75% складається саме з голів судів і заступників судів. У зв’язку з цим виникає конфлікт інтересів, оскільки керівники цих установ повинні самі себе призначати.

Крім того, В.КОЛЕСНІЧЕНКО зауважив, що будь-які інші державні органи також не повинні займатися призначенням суддів на адмінпосади, оскільки це є втручанням у діяльність іншої гілки влади, що тягне за собою порушення системи противаг.

Разом із тим, за словами голови ВРЮ, щоб визначитись у питанні, хто саме повинен брати участь у призначенні суддів на адмінпосади, необхідно чітко визначитись із повноваженнями голів або їхніх заступників.

Водночас В.КОЛЕСНІЧЕНКО висловив переконання, що «Вища рада юстиції має стати тим органом, який дає можливість швидко, неупереджено притягати до відповідальності тих недобросовісних суддів, які порушили присягу, законні права та інтереси громадян».