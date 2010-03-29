БЮТ хоче очолити комітет ВР зі свободи слова та інформації

Фракція БЮТ претендує на головування в комітеті пароламенту з питань свободи слова та інформації.

Про це сказав лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, Ф.КИРИЛЕНКО наголосив, що в парламенті зареєстрований проект постанови, яким пропонується головою даного комітету обрати Андрія ШЕВЧЕНКА (фракція БЮТ).

Як відомо, головою цього комітету була Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів), яка достроково склала депутатські повноваження у зв’язку з призначенням її на посаду заступника глави Адміністрації Президента України.

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що фракція БЮТ має домовлятися з фракцією Партії регіонів, або про обмін в керівництві комітетами, зокрема фракція БЮТ очолила б комітет свободи слова. В той же час фракція ПР очолила б певний комітет, в якому сьогодні головує представник фракції БЮТ.

В.ЛИТВИН нагадав, що преференції опозиції щодо очолювання певних комітетів надаються лише у випадку формування комітетів, а на сьогодні такі комітети вже сформовані.

В.ЛИТВИН підкреслив, що у випадку, коли «ми кинемося розподіляти комітети, то це зачепить як мінімум півтори сотні депутатів ВР». «Нам не можна допустити остаточного паралічу Верховної Ради України», - наголосив голова парламенту України.