Зміни до умов прийому до вузів: валізи та конверти знову вертаються?

Міністерство освіти і науки України хоче відновити вплив вишів на зарахування студентів.

Про це УНІАН повідомили у Національному студентському союзі України із посиланням на результати зустрічі міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА з представниками органів студентського самоврядування у Національному авіаційному університеті.

За інформацією Національного студентського союзу, вже у наступному році МОН планує розширити повноваження вищих навчальних закладів щодо зарахування вступників, коли вузи зможуть самостійно визначати одну із форм вступних випробувань, яка оцінюватиметься у 200 балів.

"Що це буде – есе, набір мотиваційних та рекомендаційних листів, тест чи співбесіда – визначатиме вищий навчальний заклад. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) ми не плануємо скасовувати, тобто, як і раніше, 600 балів абітурієнт зможе отримати, склавши ЗНО, а ще 200 балів – за шкільний атестат”, – цитує Д.ТАБАЧНИКА прес-служба Національного студентського союзу.

У той же час, за даними студентської організації, зміни у проведенні ЗНО відбудуться вже цього року. Зокрема, тестування розпочнеться об 11:00, а не о 9:00 (як було раніше) з тим, щоб школярі із віддалених районів та сіл мали можливість вчасно добратися до пунктів тестування і відпочити перед тестами. Окрім того, внесено зміни до порядку складання зовнішнього незалежного оцінювання, яким передбачалося провести тестування лише в обласних центрах, – тестування з основних предметів (українська мова та література, математика, історія України) буде проводитися у пунктах тестування, розташованих на відстані не більше 50 км від місця проживання абітурієнтів.

“Сьогодні учні 10 - 11 класів нерідко просто не відвідують заняття, студіюючи два-три предмети, з яких вони збираються складати тестування. Тому система сьогодні нагадує постать людини, у якої гіпертрофована одна група м’язів, а ми їй говоримо, що ця людина гарна”, - заявив президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ.

На його думку, для того, щоб можна було повною мірою реалізувати поняття середньої освіти, необхідно, щоб система прийому до вищих навчальних закладів складалася, принаймні, з трьох компонентів: врахування зовнішнього незалежного оцінювання (боротьба із корупцією), врахування шкільного атестату, а також включала складову, що базується на принципі “сотвори, а не відтвори”.

"Однак, є побоювання, що разом із розширенням прав ВНЗ щодо прийому студентів, батькам знову доведеться шукати валізи і конверти”, - сказав А.ІГНАТОВИЧ.

За інформацією Національного студентського союзу, міністр освіти і науки України підтримав ініціативу студентів щодо залучення їх до контролю вступної кампанії, пообіцявши розіслати керівникам вищих навчальних закладів листи про включення представників органів студентського самоврядування до складу приймальних комісій.