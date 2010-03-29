Двомовність в Україні: бути чи не бути

«Ірландія зробила «помилку» у визнанні англійської другою державною мовою і це не буде повторено в Україні», – заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН провідній газеті Ірландії «Айріш таймз» наприкінці свого дводенного офіційного візиту в Ірландію, який відбувся 23-24 березня поточного року.

«Ми не повинні повторити ірландської помилки. Сьогодні англійська мова домінує в Ірландії. Тому, якщо російська буде визнана другою державною в Україні, в нинішніх умовах українська мова буде відсунута на периферію», – цитує В.ЛИТВИНА прес-служба голови ВР.

Він висловив переконання в тому, що Україна мусить мати лише одну державну мову. Водночас, наголосив керівник українського парламенту, права російськомовного населення в Україні не мають порушуватися. «Більшість вважає українську рідною мовою, проте значна кількість населення спілкується російською. Російська мова домінує на телебаченні та в друкованих ЗМІ, загалом. Існує певний психологічний бар’єр, коли російська мова розглядається як більш престижна», – пояснив В.ЛИТВИН.

На зауваження журналіста про те, що в Ірландії довелося надати офіційний статус англійській мові, зважаючи на незначну кількість населення, яке розмовляло ірландською, він відповів: «В ХІХ столітті у Франції не було значної кількості франкомовних, проте вони були змушені розмовляти французькою в ті часи».