Обмануті інвестори об'єдналися в організацію

Сім громадських організацій, котрі відстоюють інтереси обманутих приватних інвесторів Києва, Одеси і Львова, підписали Меморандум про об`єднання зусиль у боротьбі за свої права.

Про це УНІАН повідомили в Громадській організації «Центр правозахисту».

25 березня в Києві документ підписали: президент ГО «Асоціації приватних інвесторів» Тетяна ШАЛЬМАН, голова ГО «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО, член правління ГО «Кияни об`єднуємося» Максим МАНЬКОВСЬКИЙ, член правління ГО «Надія – дім» Ігор ЧЕРТИЛІН (всі - Київ), голова правління ГО «Іста» Григорій БАК (Одеса) та інші.

«За різними оцінками, в Україні заморожено будівництво майже 3 тис. житлових будинків. Без грошей і квартир залишилися близько мільйона людей, які розрізнено намагаються відстояти своє конституційне право на житло», - заявила президент ГО «Асоціації приватних інвесторів» Т.ШАЛЬМАН, коментуючи мету підписання Меморандуму.

За її словами, безрезультатні, багаторічні спроби поодинці добитися правди змусили інвесторів з різних будівельних об`єктів Києва, Одеси і Львова об`єднати свої зусилля для боротьби за свої права.

«Своїми скоординованими діями ми змусимо владу звернути увагу на проблему обманутих приватних інвесторів», - сказала Т.ШАЛЬМАН.

Як пояснив голова правління ГО «Центр правозахисту», що об`єднує інвесторів «Еліта-Центр», Ю.ФЕДОРЕНКО, одним із завдань новоствореного союзу громадських організацій є сприяння ухваленню змін і доповнень до нормативних актів, які дозволять упорядкувати питання залучення грошових коштів населення в будівництво житла.

«Ми зобов`язані знайти і реалізувати такий спосіб взаємодії груп обманутих інвесторів і органів державної влади, котрий допоможе вирішити питання заморожених будівництв житлових будинків, які люди профінансували на сто відсотків», - заявив Ю.ФЕДОРЕНКО.