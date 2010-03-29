Активісти «Антитабачної кампанії» заявляють про репресії

Учасники «Антитабачної кампанії» заявляють про початок репресій проти студентів, які взяли участь у протестах проти призначення Дмитра ТАБАЧНИКА міністром освіти і науки.

«ТАБАЧНИК публічно заявляє про готовність відмовитись від своєї ідеології, проте реально починає репресувати студентів та викладачів, що виступають проти нього», - сказала УНІАН студентка Київського національного університету імені Шевченка Катерина АВРАМЧУК.

«Навіть заяви на його підтримку є наслідком тиску на ректорів та керівників окремих органів студентського самоврядування», - стверджує студентка.

На користь цього свідчить те, що подібні заяви робились ректорами та окремими керівниками студентського самоврядування без необхідних рішень загальних зборів колективів ВНЗ.

Занепокоєння молоді викликає те, що факти залякувань неможливо підтвердити, адже такі «бесіди» проводяться за закритими дверима. Тому активісти обіцяють вже з понеділка відкрити «гарячу лінію», за якою постраждалі студенти зможуть звернутися за юридичною та організаційною підтримкою.

В рамках акції студенти передали звернення до секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо оцінки ксенофобських заяв Д.ТАБАЧНИКА на предмет того, чи становлять вони загрозу для національної безпеки країни.

Студент Києво-Могилянської Академії Володимир ДАНИЛЮК наголошує на тому, що через особисту громадянську позицію ректора Сергія КВІТА, котрий виступив проти Д.ТАБАЧНИКА, під загрозою закриття може опинитись один з лідерів української вищої школи НаУКМА.

Учасники акції також наголосили, що кампанія не носить політичного характеру.