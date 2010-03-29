У Києві проходить фестиваль документального кіно про права людини

У Києві проходить сьомий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини "Docudays UA".

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, "Docudays UA" відкрив фаворит багатьох міжнародних фестивалів – фільм «Кролики по-берлінськи» режисера Барта КОНОПКИ. Ця документальна cтрічка була номінована на «Оскар» у категорії «Короткометражний документальний фільм».

Основні конкурси "Docudays UA": професійний і правозахисний. Кожен конкурс має призовий фонд. З 2009 року визначати найкращий фільм отримали змогу також студенти кращих київських вузів. Cвого переможця традиційно обирають і глядачі. Анонімним анкетуванням визначається приз глядацьких симпатій.

Цього року організатори фестивалю вирішили заснувати премію пам’яті друга і продюсера фестивалю Андрія МАТРОСОВА, який трагічно загинув незадовго до початку фестивалю. Премію команда "Docudays UA" вручить фільму, в якому побачить „високий професіоналізм та найбільшу міру любові.”

Також у рамках кінофестивалю проходять міжнародні майстер-класи документального кіно та пітчинг проектів документальних фільмів спільно з Dragon Forum (Польща), майстер-клас та ретроспектива одного з представників сучасної школи польської кінодокументалістики Яцека БЛАВУТА, спеціальний показ фільмів для дітей та юнацтва «Юні герої» за підтримки Ґете-Інституту в Києві, дискусія, присвячена обговоренню діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі та інші заходи.

Фестивальні покази проходять у Будинку Кіно (вул. Саксаганського, 6). Вхід на всі покази фестивалю безкоштовний.

Фестиваль триватиме до 2 квітня.