Європа закликає Україну захистити дітей від сексуального розбещення

Рада Європи закликає Україну якнайшвидше ратифікувати Конвенцію про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.

Як повідомили УНІАН у Бюро інформації Ради Європи в Україні, відповідно до статистичних даних, у західних країнах приблизно кожна десята дитина або підліток стають жертвою жорстокого поводження сексуального характеру в тому чи іншому вигляді: інцест, порнографія, проституція, торгівля людьми або домагання. Ці злочини наносять серйозну шкоду фізичному та психічному здоров’ю дитини.

Захист дітей від насильства є одним із пріоритетних завдань Ради Європи протягом багатьох років. У 2007 році на 28-ій Конференції європейських міністрів юстиції, яка відбулася у Лансароті (Іспанія), була ухвалена та відкрита для підписання Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.

Підкреслюючи, що основним пріоритетом є дотримання інтересів дитини, конвенція торкається таких аспектів, як запобіжні та захисні заходи; допомога дітям-жертвам та їхнім сім’ям; програми та заходи для неповнолітніх злочинців; кримінальні злочини, у тому числі деякі абсолютно нові види, наприклад «грумінг»; адаптовані до дітей процедури розслідування та судового переслідування; збір та зберігання даних про засуджених за сексуальні злочини; міжнародне співробітництво, а також механізм моніторингу.

На сьогодні конвенцію підписали 38 держав та ратифікували п’ять із них: Албанія, Данія, Греція, Нідерланди та нещодавно, 22 березня цього року, Сан-Марино. Ратифікація Сан-Марино уможливила набуття цією конвенцією чинності з 1 липня цього року.

Україна підписала її 14 листопада 2007 року, і для того, щоб виконати умови ратифікації цього документу, має, зокрема, «запровадити ефективні соціальні програми та встановити міжгалузеві структури з тим, щоб передбачити надання необхідної допомоги жертвам» (стаття 11 Конвенції).

Інформаційна кампанія Ради Європи «Стоп насильству над дітьми», яку здійснює Бюро інформації Ради Європи в Україні, є одним із перших кроків у реалізації цієї програми. В різних областях України та Києві розміщено плакати "Стоп насильству над дітьми" із номером телефонної лінії, за якою надаються консультації жертвам такого насильства, та здійснюється реагування на випадки насильства.

Партнерами кампанії є Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство внутрішніх справ та Міжнародний правозахисний жіночий центр "Ла Страда - Україна".