Дискримінація очима українських карикатуристів. Підсумки всеукраїнського конкурсу

Визначені переможці конкурсу карикатур на тему «Дискримінація», організованого Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) та Асоціацією карикатуристів України.

Як повідомили УНІАН організатори конкурсу, першу премію у 3 тис. гривень отримав Олексій КУСТОВСЬКИЙ (м. Вишневе, Київська обл.):

Друга премія у 2,5 тис. гривень дісталася Віктору ГОЛУБУ (м. Здолбунів, Рівненська обл.):

Третю премію у 2 тис. гривень отримав Броніслав ЖУКОВСЬКИЙ (м. Київ):

Заохочувальні призи присуджені Сергію РЯБОКОНЮ (м. Київ), Олександру АЛЕКСАХІНУ (м. Харків), Віталію ГРІНЧЕНКУ (м. Дніпродзержинськ), Валерію СІНГАЇВСЬКОМУ (м. Васильків, Київська обл.), Сергію СЕМЕНДЯЄВУ (м. Бердянськ), Дмитру СКАЖЕНИКУ (м. Маріуполь) та Олександру ДУБОВСЬКОМУ (м. Дніпропетровськ).

Спеціальний приз від Асоціації карикатуристів отримав одесит Сергій ДУДЧЕНКО.

"На жаль, як свідчать факти та дослідження, рівень дискримінації в Україні зростає. Найстрашніше те, що громадськість сприймає це як норму життя, а певні політики навіть підтримують і роздмухують такі настрої", - заявив під час вручення премій виконавчий директор УГСПЛ Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

Він висловив стодівання, що цей конкурс примусить людей звернути увагу на факти, які вони намагаються не помічати. "А це – перший крок до змін на краще", - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.

Всього в конкурсі взяли участь 53 художники-карикатуристи. Переможців журі обрало з понад 300 робіт.