Прокуратура оскаржила рішення суду про «реабілітацію» Бакая

Столична прокуратура оскаржила рішення Печерського районного суду Києва, який закрив кримінальні справи стосовно колишнього голови Державного управління справами Ігоря БАКАЯ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Зокрема, за даними прес-служби, прокуратурою Києва сьогодні внесено апеляцію до Апеляційного суду Києва на рішення Печерського районного суду від 23 березня 2010 року, яким повторно задоволено скаргу представника І.БАКАЯ та скасовано постанови про порушення кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва закрив усі кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою України і прокуратурою столиці стосовно І.БАКАЯ у 2006 році.

І.БАКАЯ звинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували у зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких завдав І.БАКАЙ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн. грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ виїхав з України до Росії у 2004 році після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами.

Він очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року.