Путін отримав залізобетонний мотив, щоб скасувати останні свободи?

Російський опозиційний діяч, письменник Едуард ЛИМОНОВ вважає, що теракти в московському метро можуть стати приводом для скасування «останніх свобод» у Росії.

Таку думку він висловив в інтерв`ю УНІАН.

«В результаті терактів влада, напевно, спробує закрутити гайки. Подивимося, що вони робитимуть найближчими днями. Ймовірно, заборонять спочатку масові збори громадян, оскільки по країні спостерігається зростання протестних настроїв – від Калінінграда до Владивостока, та і "Стратегія-31" у самій Москві їх дуже непокоїть», - сказав Е.ЛИМОНОВ (УНІАН: "Стратегія-31" – всеросійський рух на захист свободи зборів. Розпочалася як безстрокова серія громадянських акцій протесту на захист 31-ї статті Конституції РФ (про свободу зборів). Акції регулярно проводяться з 31 липня 2009 року кожне 31-е число місяця, якщо таке число у місяці присутнє. Рух ініційовано Е.ЛИМОНОВИМ).

На думку Е.ЛИМОНОВА, боротьба з тероризмом, заявлена Володимиром ПУТІНИМ 11 років тому, не увінчалася успіхом. «Терористи через свою примху та у міру необхідності висаджують в повітря російські міста. А коли вони цього не роблять, то тільки тому, мабуть, що не бачать в цьому необхідності, – у якийсь окремо взятий момент», - вважає він.

«Створені для боротьби з терористами центр "Е" і центр "Т" і горезвісне ФСБ опікуються переслідуванням політичних супротивників влади, тому їм нема коли ловити терористів. Вони не укорінилися в середовище терористів, у них немає агентурної мережі, коротше – країна беззахисна за такого розуміння безпеки», - наголосив Е.ЛИМОНОВ.

За його словами, цілком ймовірно, що шахидки, якщо їх зможуть «зібрати по частинах» і упізнати, будуть родом з Північного Кавказу, однак залишається питання: хто їх так професійно, з дистанцією у півгодини (час між двома вибухами на станціях метро – УНІАН) використовував у Москві і з якою метою.

«Боротьба з тероризмом – хороший залізобетонний мотив, щоб скасувати останні свободи, які у нас залишилися», - вважає Е.ЛИМОНОВ.