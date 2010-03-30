Міжнародний день ромів започаткований на конгресі ромів усього світу 8 квітня 1971 р. в Лондоні. Його мета – привернення уваги до самобутньої культури народу, перша згадка про який з’явилась в 1501 році, коли ромський вожак Василь отримав охоронну грамоту від литовського князя Олександра Казимировича.

В цей день, за традицією, запалюють мільони свічок як символ єдності ромського народу і тисячі яскравих вінків опускають на воду, щоб вони спливали бурними водами річок, нагадуючи тим, хто їх бачить з берегів, про нелегку долю народу, вічного блукальця без історичної батьківщини.

Незважаючи на те, що ромів у світі понад 12 мільойонів, їх не чують протягом багатьох століть. Історія цього народу, як і його культура оточені міфами і стереотипами.

Народний артист України Ігор Крикунов вперше запросив гостей на свято в Україні 11 років тому. З того часу воно стало і для ромів, і для єдиного в державі ромського театру своєрідним алтарем, від якого йде правда про волелюбний, талановитий і гордий народ, що прагне визнання, розуміння і свого місця під сонцем.

8 квітня в концертному залі “Більшовик” (о 19.00) відбудеться святковий вечір, присвячений Міжнародному дню ромів. Циганський театр “Романс” традиційно презентує нову музичну програму своєму вірному глядачеві, з яким тісно пов’язані душа, серце і творчий шлях колективу.

Координати: пр. Перемоги, 38, Тел./факс 277 87 97 E-mail: amala@ukr.net

Ігор Крикунов, 050 502 82 82

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