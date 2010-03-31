Парламент Сербії засудив масове вбивство мусульман у Сребреніці

Парламент Сербії ухвалив декларацію, яка засуджує масове вбивство мусульманського населення в 1995 році в місті Сребреніца на сході колишньої югославської республіки Боснії і Герцеговини, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

За прийняття декларації проголосували 127 із 173 присутніх законодавців.

У тексті документа сказано, що парламент Сербії рішуче засуджує злочини, скоєні проти мусульман міста Сребреніца в 1995 році, як це встановлено рішенням Міжнародного суду ООН, і очікує, що інші країни колишньої Югославії так само засудять злочини, скоєні проти сербів. У документі висловлюються "співчуття і вибачення" родинам жертв, оскільки для того, щоб запобігти трагедії, не було зроблено всього можливого. Повідомляється, що в проекті декларації відсутнє слово "геноцид", що викликало гострі спори між політиками.

Ініціатором прийняття документа стала депутатська група "За європейську Сербію", основу якої становить правляча Демократична партія президента Бориса ТАДІЧА. Країни Заходу упродовж декількох років закликали до прийняття цього документа.

У Сребреніці в липні 1995 року в результаті операції сербських сил на чолі з генералом Ратком МЛАДІЧЕМ було вбито близько 8 тисяч мусульман. Облога Сребреніці і наступні масові розстріли чоловічої частини населення міста вважаються одним з найкривавіших епізодів війни в Боснії і Герцеговині (1992-1995).