Віце-прем'єра викликали на допит

Віце-прем`єр із питань силових структур Володимир Сівкович викликається на допит у справі отруєння Віктора Ющенка.

Як повідомляють джерела "Української правди", Сівковича викликають 31 березня на 15 годину до Головного слідчого управління Генпрокуратури на вулиці Борисоглібській.

За словами джерел, повістка Сівковичу була направлена за місцем роботи до Кабінету міністрів.

Протягом останніх років Сівкович неодноразово викликався на допити у справі отруєння Ющенка, однак не ходив на них. У той час він мав імунітет народного депутата.

У зв`язку зі вступом на посаду віце-прем`єра Сівкович склав повноваження депутата.

Будучи нардепом, Сівкович очолював слідчу комісію Верховної Ради з питань отруєння Ющенка та вимагав звільнення керівника слідчої групи в справі Галини Климович.

У середині березня заступник генпрокурора Віталій Щоткін заявив Климович вимогу готувати справу для передачі новому слідчому, але після галасу в пресі цей намір не було реалізовано.