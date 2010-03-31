Лідер чеченських сепаратистів: у вибухах у Москві винувате ФСБ

Чеченські бойовики не взяли на себе відповідальність за теракти, скоєні в московському метро вранці 29 березня.

Грузинський російськомовний канал "Перший кавказький" розповсюдив аудіозапис від імені лідера чеченських сепаратистів Доку УМАРОВА, який вважає, що до вибухів на "Луб`янці" і "Парку культури" причетні російські спецслужби.

"Чеченці на це не здатні. <...> Все це піднесено так, ніби ніхто не винуватий з російських спецслужб, а насправді вони причетні. <...> У вибухах у Москві винувате ФСБ", - промовляє чоловічий голос у записі. Чи є розповсюджене аудіо справжнім і чи брав участь сам Д.УМАРОВ у записі цього послання, достовірно невідомо, передає Лента.ру.

Раніше думку про причетність спецслужб до терактів на "Луб`янці" і "Парку культури" висловив спікер парламенту Чечні Дукуваха АБДУРАХМАНОВ. "Якщо високі особи сьогодні називають північнокавказький регіон як "винуватця" у своїх звітах перед керівництвом, ми повинні заявити, що вважаємо винними у тому, що сталося, московські спецслужби, правоохоронні органи або сили безпеки Москви", - заявив спікер чеченського парламенту.

Він також наголосив, що якщо терористам вдалося пронести вибухові пристрої у метро, то це свідчить про "абсолютну халатність відповідних служб", а також "сприяння працівників правоохоронних органів" злочинцям, винним у трагедії.

Як повідомляв УНІАН, вибухи на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії столичної підземки сталися вранці 29 березня 2010 року з інтервалом трохи більше ніж півгодини. Унаслідок терактів загинули 39 осіб. За даними МНС, постраждали 95 пасажирів метро.

За попередньою версією правоохоронних органів, вибухові пристрої були приведені в дію терористками-смертницями, які приїхали автобусом з північнокавказького регіону. Вважається, що у жінок були спільники, але їх поки що знайти не вдалося. Керівник російського МЗС Сергій ЛАВРОВ висловив думку про те, що в організації вибухів замішані сили міжнародного тероризму.