Відкритий лист музичних продюсерів на підтримку Табачника

Президентові України В.Януковичу

Голові Верховної Ради України В.Литвину

Прем’єр-міністрові України М.Азарову

Вельмишановні панове!

Цим відкритим листом ми висловлюємо об’єднану позицію української музичної індустрії.

Оскільки авторське право і суміжні права є хребтом «музичної економіки», ефективна робота Міністерства науки та освіти, яке відповідає за сферу інтелектуальної власності, стає запорукою розвитку вітчизняної музичної індустрії.

Не секрет, що під час каденції Івана Вакарчука музична індустрія розвивалась не завдяки, а всупереч діям міністра. На жаль, замість відкритого та конструктивного діалогу з музичними правовласниками міністр віддав сферу інтелектуальної власності на відкуп своїм «радникам» - представникам приватної юридичної фірми.

Ми не звинувачуємо екс-міністра в корупції. Справа лише в тому, що, не маючи глибинного розуміння і практичного досвіду у складній системі авторського і суміжних прав, пан Вакарчук залишився глухим до колективного голосу правовласників. У результаті чого його радники використали цей карт-бланш для лобіювання інтересів шахрайських організацій колективного управління музичними правами та намагалися взяти під свій контроль державні підприємства, що належать до сфери інтелектуальної власності. У той же час, ці радники проґавили (чи заплющили очі?), що за державні кошти видані шкільні підручники з німецької мови з порушенням авторського права на літературні твори…

Прикладів багато, але висновок один – якщо Держава Україна визначила, що саме МОН опікується справами авторів, виконавців і музичних продюсерів, то міністром має бути компетентна у цій сфері людина. І сьогодні представники музичних кіл розуміють, що вперше міністром стала людина, знайома з проблемами авторського права і суміжних прав. І тут немає політичного підтексту: ми сміливо можемо давати оцінку за конкретні справи.

Переконатися в компетентності Дмитра Табачника артисти і продюсери змогли ще у 2006-му, коли в якості віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань на підставі звернення Міжнародної федерації музичної індустрії IFPI ним було порушене питання про позбавлення шахрайської організації «О.» статусу уповноваженої (таке рішення отримало підтвердження судів першої та апеляційної інстанцій).

Пізніше, під час роботи Дмитра Табачника у Комітеті науки та освіти Верховної Ради України, ним здійснювався систематичний і послідовний захист інтересів вітчизняної музичної спільноти. По-перше, в якості заступника голови комітету протягом останніх двох років він, підтримуючи позицію музичної індустрії, не дозволяв керівникові вищезазначеного комітету пану Полохалу «проштовхнути» законопроекти щодо авторського права, які суперечать міжнародним нормам у сфері інтелектуальної власності та є корупційними за своєю суттю. По-друге, паном Табачником розроблено і зареєстровано альтернативний законопроект щодо змін у законодавстві про авторське право і суміжні права, який підтримують найвпливовіші міжнародні організації, наприклад, Міжнародний альянс інтелектуальної власності та європейські експерти. По-третє, його активна громадська та політична діяльність зупинила спроби пана Полохало та екс-міністра Вакарчука зруйнувати державну систему охорони інтелектуальної власності і створити кишенькову структуру для працевлаштування наближених до них людей. Крім цього, реагуючи на звернення музичних правовласників депутатськими зверненнями до контролюючих та правоохоронних органів, Дмитро Табачник намагався зупинити руйнівну діяльність радників екс-міністра, які втручалися в судові процеси та шкодили інтересам українських артистів і музичних продюсерів.

Висловлюємо щире сподівання, що у такій важливій і делікатній сфері як авторське і суміжні права дійсно «відкривається нова сторінка». Тож цим зверненням хочемо підтримати Дмитра Володимировича, адже нарешті з’явилася надія отримати дієву систему захисту своїх прав європейського зразка.

Відкритий лист підписали:

Едуард Клім - директор музичного холдингу «Лавіна Мюзік», якому передано права на фонограми та виконання українських артистів, зокрема Гайтани, Ані Лорак, Олени Вінницької, Асії Ахат, Віктора Павліка та таких музичних колективів як Green Grey, Скай, Друга Ріка, Брати Гадюкіни та інших;

Юрій Нікітін - генеральний директор ТОВ «Мама Мюзік», якому передано права на фонограми і виконання українських артистів, зокрема Ірини Білик, Андрія Данилка, музичних колективів «неАнгели», «Авіатор», «А.Р.М.І.Я», «NikitA», «HOLLYWOOD FM»;

Дмитро Костюк - музичний продюсер гуртів «Віа Гра», «Табула Раса»;

Олег Долінський - директор компанії «Комп Мюзік», якій передано права на фонограми і виконання українських артистів, серед яких Руслана, Євгенія Власова, Росава та інші, а також каталог міжнародної музичної компанії EMI;

Андрій Даховський - директор компанії «Українська музика», яка на території України представляє міжнародну музичну компанію Universal;

Володимир Бебешко - музичний продюсер;

Євген Ступка - музичний продюсер;

Юрій Фальоса - музичний продюсер;

Володимир Артеменко - президент музичного холдингу «JRC»;

Ігор Тарнапольський - директор компанії «Revolution», музичний продюсер компанії «Major Music Box».