Теракти в Москві - відплата за вбивство чеченців, які збирали черемшу?

Лідер північнокавказьких бойовиків Доку Умаров розмістив на одному з ісламістських сайтів відеозвернення, в якому узяв на себе відповідальність за теракти в московському метро.

Повідомляється, що терористична атака є помстою за вбивство жителів Чечні і Інгушетії.

На сайті розміщено відео, в якому Доку Умаров заявив, що вибухи в московському метро були організовані за його особистим наказом. Також повідомляється, що бойовик назвав причини інцидентів. Теракти в Москві стали, за його словами, ударом у відповідь і акцією відплати за вбивство "найбідніших жителів Чечні і Інгушетії, які збирали черемшу під Арштамі 11 лютого 2010 року".

У своєму зверненні Доку Умаров запевнив, що теракти на території Росії продовжуватимуться, додавши, що жителі Росії не зможуть більше спокійно спостерігати за війною на Кавказі по телевізору.

Коммерсантъ- Украина