У Туркменії знову відкрилися бібліотеки, закриті Ніязовим

Бібліотеки, закриті за попереднього Президента Туркменії Сапармурата Ніязова, з 1 квітня знову відкрилися в містах і районах країни відповідно до постанови Президента Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА, повідомило РІА “Новости” джерело в уряді Туркменії.

Джерело не повідомило точне число бібліотек, що відкрилися до цієї дати. Всього ж у Туркменії, в рамках цієї постанови глави держави, планується відкрити понад 140 бібліотек.

Рішення відкрити бібліотеки на місцях глава держави прийняв у лютому цього року на нараді з працівниками сфери культури.

Постанова глави держави наказує Міністерству культури й телерадіомовлення Туркменістану з 1 квітня 2010 року створити у велаятах (областях) центральні етрапські (районні), міські бібліотеки, а хякимликам (адміністраціям) велаятів забезпечити нові бібліотеки необхідними адміністративними будівлями. Також, документ зобов`язав книжковий центр "Галкиниш" (Відродження) забезпечити в установленому порядку книжковий фонд бібліотек різними друкованими виданнями.

Бібліотеки в містах і районах Туркменії були закриті під час правління першого Президента країни С.Ніязова, який вважав утримання бібліотек на місцях непотрібною витратою коштів. У той період на місцевому рівні, в основному, залишилися тільки шкільні бібліотеки. Туркменбаші написав книгу "Рухнама" (буквально - "Трактат про духовність") і декілька поетичних збірок. Він вважав, що його творчість зможе замінити туркменським читачам решту книг, що робило бібліотеки на місцях непотрібними.

З обранням на пост Президента країни в лютому 2007 року Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА, ситуація змінилася. У сферах науки та освіти було розпочато реформи, відновлено навчання в аспірантурі й докторантурі, знято заборону на навчання в іноземних навчальних закладах, навчальні програми шкіл і вишів стали приводитися у відповідність зі світовими нормами, що й вимагало відновлення мережі бібліотек, раніше закритих через непотрібність.