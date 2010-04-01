«Репортери без кордонів» засуджують жорстоке побиття журналіста з Коломиї

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" засуджує жорстокий напад на Василя ДЕМ’ЯНІВА, редактора газети «Коломийський вісник», що стався 23 березня. Про це повідомляється у прес-релізі організації, переданому УНІАН.

Журналіста побили ввечері, коли той повертався з роботи додому неподалік будинку, де він проживає. Як повідомляється у прес-релізі, медики констатували у потерпілого тяжку черепно-мозкову травму і перелом у колінному суглобі. В.ДЕМ’ЯНІВУ було зроблено операцію, він досі перебуває в лікарні.

Сам постраждалий пов’язує напад на нього із професійною діяльністю.

Перед нападом В.ДЕМ’ЯНІВ не отримував жодних погроз, проте газета вже давно потерпала від тиску з боку місцевої влади, йдеться у прес-релізі "Репортерів без кордонів". За фактом нападу на журналіста порушено кримінальну справу. За однією з версій, яка є основною, напад пов’язаний із журналістською діяльністю В.ДЕМ’ЯНІВА, а друга – можливе пограбування.