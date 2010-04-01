Скоєно напад на відому російську правозахисницю
18:18, 01 квітня 2010Права людини
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Голова Московської Гельсінської групи була на акції пам’яті жертв терактів
У Москві під час траурної акції біля станції метро "Парк культури" було скоєно напад на голову Московської Гельсінської групи Людмилу Алексєєву.
Як повідомляє УГСПЛ, невідомий чоловік ударив 82-річну Алексєєву, коли вона покладала квіти в центрі станції "Парк культури".
Правозахисна організація «Human Rights Watch» різко засудила цей напад. Глава московського бюро організації Еллісон Гілл назвала його «кошмаром». Вона пов’язала напад з правозахисною діяльністю Алексеєвої. Сама Людмила Алексеєва в інтерв’ю агентству «Інтерфакс» назвала напад «провокацією».
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