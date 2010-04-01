Жінки подали до суду на Азарова

Президент міжнародного правозахисного центру Ла Страда-Україна Катерина Левченко та керівник недержавної організації Інформаційно-консультативний жіночий центр Олена Суслова подали судові позови до прем`єр-міністра Миколи Азарова, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Як повідомила Левченко, в понеділок вона звернулася до Печерського районного суду Києва з заявою про порушення главою уряду конституційної норми про рівність прав жінок і чоловіків.

"Висловлення Миколи Яновича" не жіноча справа - проводити реформи "я вважаю прямою дискримінацією українських жінок і мене особисто. Розмір компенсації за позовом - всього одна гривня", - пояснила Левченко.

Тим часом, у Кабінеті міністрів вважають, що подібні звинувачення в дискримінації "не відповідають дійсності та є спотворенням позиції прем`єр-міністра".

Раніше прес-служба уряду розповсюдила заяву про те, що слова про "не жіночу справу" були неправильно витлумачені і Азаров хотів сказати наступне: "Жодна реформа, яка не визнана і не підтримана в рівній мірі і жінками, і чоловіками, не має перспектив ".

Однак, на думку Левченко, висловлювання прем`єр-міністра "не жіноча справа - проводити реформи" не можна тлумачити алегорично.

"До судового позову ми доклали диск із записом виступу Миколи Яновича в Дніпропетровську 19 березня, де він чітко і ясно вимовляє:" Реформи - це не жіноча справа ". У трактуванні цього виразу не може бути двох смислів. Він сказав те, що хотів сказати - місце жінки на кухні, а не в уряді ", - заявила Левченко.

Як повідомлялося, жіночий рух FEMEN вимагає від прем`єр-міністра Миколи Азарова змінити склад Кабміну, зокрема, звільнити міністрів, які мали проблеми з законом і призначити на їхні посади жінок.

Кореспондент