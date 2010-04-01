Визначено найкращий анекдот проти цензури

Сьогодні в Україні визначили переможця щорічного національного конкурсу анекдотів проти цензури.

Як передає кореспондент УНІАН, після дебатів журі конкурсу, до складу якого, зокрема, увійшли письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь УЛЬЯНЕНКО і кінорежисер Мирослав СЛАБОШПИЦЬКИЙ, а також юристи і журналісти, одноголосно вирішило присудити перше місце анекдоту Анастасії КОШІЛЬ:

«Програма "Максимум" розсекретила 10 фактів про Костицького, за що і була закрита:

1. Перед кожним годуванням немовляти мати зав`язувала очі Васі Костицькому чорною пов`язкою – щоб ні-ні!

2. В роду Костицького всі жінки – з покоління в покоління незаймані.

3. У віці 11 років Вася Костицький боляче отримав ременем за спробу відшукати у словнику Даля справжнє значення слова «розгнузданий».

4. У закордонному паспорті Костицького 10 відмов від Посольства Голландії – тепер за принципом «так не дістанься ти нікому» він мститься всім співвітчизникам.

5. Редагуючи Старий Завіт, Костицький особисто викреслив сцену створення Господом Адама за приховані натяки на гомосексуалізм, а також Єви – за компанію. Подумавши, він намалював на полях капусту і лелеку.

6. Костицький завжди носить із собою томик якогось трактату з філософії моралі – щоб прикривати ним розворот чоловічого журналу, який він читає в даний момент.

7. Модератор Костицький забанив Рай за неприкритий сором і спам.

8. У найближчих планах Костицького - заборонити всіх жінок-телеведучих, адже у них можуть бути цицьки.

9. Костицький довго не міг наважитися створити сім`ю. Адже не визнавати свого батьківства – аморально і підло, а визнати, що робив «це», – соромно.

10. На думку Костицького, ідеал морального обличчя нації – Чебурашка: знайдений, а не народжений ганебним методом; статі невизначеної (унісекс); вуха здатні витримати повчальну локшину будь-якої довжини і ваги; потворний зовні – значить, чистий душею; толерантний до тварин, рептилій і старих дів".

Переможниця конкурсу отримає ящик шампанського та один із романів О.УЛЬЯНЕНКА з його автографом.

Довідка УНІАН. Конкурс анекдотів про свободу слова і цензуру стартував у березні і був приурочений першоквітневому святу. Анекдоти, які оцінювало жюрі, обов`язково мали бути авторськими і стосуватися тематики конкурсу, зокрема, діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, яку організатори конкурсу звинувачують у спробах встановити в Україні цензуру.

"Хтось говорить, що цензури в Україні не існує. Можливо. Але що робити, коли забороняють книги, гумористичні телепередачі і навіть мультики?... За допомогою абсурдних і бездоказових звинувачень (у поширенні порнографії) починають тиснути на незалежні мас-медіа, викликають головних редакторів найбільших газет на допити в міліцію, так що це за явище таке? Чи це не згортання свободи слова?" - заявив один із організаторів конкурсу анекдотів адвокат Олег ВЕРЕМІЄНКО.

На його думку, боротися з викликами і погрозами, що стоять перед свободою слова, потрібно ”всіма доступними методами”. ”Українці завжди мали відмінне відчуття гумору, а гумор - це найстрашніша зброя, тому ми і вирішили використовувати його проти цензури," - сказав О.ВЕРЕМІЄНКО.

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