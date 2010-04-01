Новий міністр внутрішніх справ не слухається Януковича

Правозахисники занепокоєні відсутністю реакції міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА на критику Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ скорочення частини апарату МВС, яка займається правами людини.

Про це йдеться у тексті відкритого листа Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), який передано агентству УНІАН.

Як інформують правозахисники, 29 березня на сайті Президента України було вміщено повідомлення прес-служби про його зустріч із міністром внутрішніх справ, під час якої В.ЯНУКОВИЧ назвав «непродуманим» рішення стосовно скорочення тієї частини апарату МВС, яка займається правами людини. Президент підкреслив, що треба розширювати заходи із захисту прав людини, а не навпаки.

"Минула друга доба, але, як не дивно, не має жодної інформації про реакцію міністра внутрішніх справ на критику Президента", - зазначають в УГСПЛ.

Правозахисники стурбовані, що наказ про звільнення 26 регіональних представників Департаменту моніторингу прав людини в діяльності ОВС не скасований. "Це видно з того, що у регіональних представників продовжують забирати оргтехніку, службові автомашини, виганяти з кабінетів, де вони працювали, стверджуючи, що вони звільнені, хоча з наказом про звільнення жоден з них не ознайомлений. Фактично звільнення відбувається з порушенням законодавства", - констатують у правозахисній організації.

"Ми стурбовані наполегливістю міністра внутрішніх справ щодо згортання програм із забезпечення прав людини в міністерстві, навіть попри чітку оцінку з боку Президента таких дій", - сказано у тексті відкритого листа.

Правозахисники закликають А.МОГИЛЬОВА "терміново скасувати наказ про скорочення департаменту і забезпечити людям нормальні умови праці".

Довідка УНІАН: Українська Гельсінська спілка з прав людини – асоціація громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та основних свобод. Спілка була створена 1 квітня 2004 року і об`єднує 23 правозахисні організації з різних регіонів України.

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