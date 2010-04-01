Вперше за сім років в Україні зросла чисельність в’язнів

У 2009 році чисельність в’язнів в Україні – вперше за останні сім років – зросла.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр БУКАЛОВ із посиланням на дані щорічної доповіді цієї організації "Дотримання прав ув’язнених в Україні-2009".

За даними "Донецького Меморіалу", у 2009 році чисельність в’язничного населення в Україні зросла на 1,2% і склала на 1 січня 2010 року 147 тис. 716 осіб.

У той час як чисельність засуджених у 2009 році зменшилась на 1 тис. 774 осіб (до 108 тис. 187 осіб), число мешканців СІЗО зросло на 11,4% (на 3 тис. 882 особи) і склало 38 тис. 030 осіб (рік тому – 34 тис. 148 осіб, два роки тому – 32 тис. 110 осіб).

Як повідомив О.БУКАЛОВ, на 100 тис. населення в Україні за ґратами тримається 321 особа (в минулому році 314 осіб), що маже втричі перевищує показник у країнах Західної Європи.

Також, за його інформацією, смертність в установах виконання покарань не зменшується (761 особа, у 2008 – 765 осіб), зросла кількість випадків суїциду – 44 ( у 2008 – 40). Кількість хворих на туберкульоз поступово зменшується (5 тис. 667 осіб, у 2008 році було 6 тис. 079 осіб), але кількість ВІЛ-інфікованих осіб зросла за рік на 18% - з 5 тис. 073 до 6 тис. 069 осіб.

Як зазначив правозахисник, медичні послуги в установах виконання покарань - на вкрай мінімальному рівні. За його словами, медичні працівники не є незалежними від в’язничного керівництва, вони є працівниками відомства і нерідко нехтують професійною сумлінністю на користь вимог в’язничного керівництва.

Повний текст Доповіді розміщено на сайті Тюремний портал www.ukrprison.org.ua.