Дискусія на тему: "Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі: чи має вона існувати в Україні в такому вигляді?"

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні запрошує взяти участь у публічній подіумній дискусії за темою: "Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі: чи має вона існувати в Україні в такому вигляді?"

Час: 6 квітня 2009, о 17.30 годині.

Місце: Київ, зала Ґете-Інституту, вул. Волоська 12/4, четвертий поверх.

Національна комісія по захисту суспільної моралі (НЕК) була створена відповідно до Закону України про захист суспільної моралі № 1296-IV від 20 листопада 2003 року та Положення про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1550 від 17 листопада 2004 року.

В 2008 та 2009 роках НЕК прийняв цілу низку сумнівних рішень щодо заборони показу та публікації деяких літературних та мистецьких творів, фільмів, рекламних роліків та інш. (фільм «Бруно», книга відомого письменника, лауреата Шевченківської премії Олеся Ульяненка «Жінка його мрії» тощо). Діяльність комісії викликала неабиякий суспільний резонанс та неодноразові простести з боку мистецького та громадського середовища. Проте суспільна думка в цілому скоріше підтримує намагання держави «захищати суспільну мораль».

На сьогодні в Україні обрано нового Президента, відбувається зміна влади на всіх рівнях. НЕК пригальмував свою роботу і вичікує появу нового уряду в країні, який вирішить її подальшу долю. Проте чи виправдаються очікування митців, активістів неурядових організацій та правозахисників, що діяльність НЕК буде скасована або, принаймні, введена в цивілізоване русло? Чи, можливо, нова влада із задоволенням використає створений до неї механізм цензури в своїх політичних цілях, змінивши керівництво та пріорітети роботи НЕКу? Чи має взагалі комісія в сьогоднішньому її вигляді право на існування в країні, яка ставить собі за мету інтеграцію до європейської спільноти? Чим діяльність української комісії відрізняється від діяльності подібних орагнів в країнах Західної Європи? Чи коректно стверджувати, що діяльність НЕКу є нелігітимною?

Відповіді на всі ці питання спробують знайти учасники публічної дискусії, до якої запрошені представники НЕКу.

Учасники дискусії: Вєра Багальянтц, керівник Ґете-Інституту в Києві, Кирило Савін, керівник Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Юрій Андрухович, поет, прозаїк, перекладач, есеїст, Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, Василь Костицький, голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, член-кореспондент Академії правових наук, доктор юридичних наук, профессор, Айгуль Муканова, юрист Харківської правозахисної групи.

Модерація: Євгенія Бєлорусець, перекладач, фотограф, редактор Інтернет-газети «PROSTORY».

Захід проходитиме українською та російською мовами без перекладу.

Організатори просять підтвердити свою участь до 05.04.2010 року електронною поштою (info@boell.org.ua) або за телефоном 044/390 7078.