Прес-конференція «У школах України навчатимуть дітей, що таке торгівля людьми і як не стати її жертвами»

У четвер, 8 квітня 2010 року, від 10.00 до 12.00 у Президент-Готелі «Київський» (Київ, вул. Госпітальна, 12), відбудеться презентація посібника «Урок щодо попередження торгівлі людьми для загальноосвітніх навчальних закладів».

У презентації візьмуть участь:

Аке Петерсен, Представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні

Лаура Гараньяні, Керівник Програм зовнішньої допомоги Представництва Європейського Союзу в Україні

Борис Жебровський, Перший Заступник Міністра освіти та науки України

Також під час презентації виступлять провідні європейські експерти з протидії торгівлі людьми.

Посібник розроблений вітчизняними фахівцями на основі європейського досвіду. Методичні рекомендації мають на меті допомогти вчителям в обговоренні з дітьми та молоддю проблем торгівлі людьми. Посібник було підготовлено Міністерством освіти і науки України у співпраці з спільним проектом Ради Європи та Європейського Союзу «Прав жінок та дітей в Україні».

Міністерство науки та освіти України планує увести Урок з проблем торгівлі людьми в навчальну програму усіх українських шкіл. Церемонії презентації посібника передувала навчальна сесія для експертів центрів підвищення кваліфікації з усіх регіонів України для реалізації посібника на практиці.

ДОВІДКА. Торгівля дітьми є серйозною проблемою в Україні. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ у 2009 році було зареєстровано 332 випадки продажу людей у рабство. А за останні 18 років жертвами торгівлі людьми стали 100 тисяч українців. Жертвами торгівлі людьми стають не лише жінки, але й чоловіки та діти.

Для отримання акредитації, будь ласка, зареєструйтеся за телефоном: 095 523 58 39 (Віталіна Комар) або електронною поштою за адресою vkomar@internews.ua до 15:00 07 квітня 2010 р.

У разі електронної реєстрації вкажіть такі дані: ПІБ, посада, назва ЗМІ, електронна адреса, номер мобільного телефону. У темі листа вкажіть – «презентація посібника».