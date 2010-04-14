Дем’янюк назвав себе «жертвою Гітлера»

Джон (Іван) ДЕМ’ЯНЮК, звинувачуваний у пособництві вбивства 28 тисяч євреїв у фашистських концтаборах, назвав себе "однією з жертв Гітлера". Про це повідомляє Лєнта.ру з посиланням на сайт ВВС News.

У вівторок, 13 квітня, в суді було зачитано заяву І.ДЕМ’ЯНЮКА, першу з початку процесу в Мюнхені в листопаді 2009 року. 89-річний обвинувачуваний стверджує, що його "силоміць депортували до Німеччини", де використовували проти його волі.

"Вважаю нестерпною несправедливістю те, що Німеччина намагається перетворити мене, військовополоненого, у військового злочинця", - написав І.ДЕМ’ЯНЮК. Заява була зачитана адвокатом, а автор тексту нерухомо лежав на носилках.

"Німеччина винна в тому, що я втратив сенс життя, мою сім`ю, моє щастя, будь-яке майбутнє і надію", - наголосив обвинувачуваний.

"Я вдячний тим лікарям, які допомогли мені зменшити біль і витримати цей процес, який я вважаю тортурами", - підсумував підсудний.

Як повідомляв УНІАН, суд над І.ДЕМ’ЯНЮКОМ почався 30 листопада 2009 року, хоча адвокати наполягали, що їх підзахисний дуже старий і слабкий, аби витримати процес. Проте медична експертиза визнала його достатньо здоровим, аби бути присутнім на суді.

У 1988 році І.ДЕМ’ЯНЮКА було засуджено в Ізраїлі до страти за злочини проти людства, проте в 1993 році звинувачення з нього були зняті. Як з`ясувалося, його прийняли за іншу людину. Але в ході слідства ізраїльська влада зібрала інші докази добровільної співпраці І.ДЕМ’ЯНЮКА з нацистами.

Сам І.ДЕМ’ЯНЮК не згоден з висунутими звинуваченнями. За його словами, з 1942 по 1945 роки він сам був поміщений до концтабору як військовополонений.

У січні один з тих, хто вижив у концтаборі «Собібор» не впізнав охоронця в І.ДЕМ’ЯНЮКУ.

Передбачається, що процес завершиться в травні 2010 року.