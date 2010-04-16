



20 квітня в приміщенні Київського міського Будинку вчителя (м. Київ, вул. Володимирська, 57) пройдуть урочистості з нагоди святкування 10-ї річниці Міжнародного дня інтелектуальної власності та 40-ї річниці з дня вступу в дію Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності під назвою „Інновації об’єднують світ”.

Цього ювілейного дня Україна вшанує творчу та інтелектуальну еліту. Під час святкування відбудуться урочисте відзначення переможців Всеукраїнського конкурсу „Винахід – 2009” та нагородження грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності й значками «Творець» і «Автор» кращих винахідників, раціоналізаторів, авторів, працівників культури і мистецтва.

Початок заходу: 12:00.

Акредитація для журналістів обов’язкова.

Тел.: 494-06-81, 050-700-11-99





