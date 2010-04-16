Темники повертаються?

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир АР’ЄВ заявляє, що нова влада намагається повернути на телеканали «темники».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За словами депутата, перші паростки придушення свободи слова вже можна спостерігати на телеканалах: «Тому що на телебаченні про нинішню владу сьогодні говориться, як про відомо кого - або дуже добре, або нічого».

«Самооборонець» зазначив, що влада пробує запровадити «темники», які існували за часів Леоніда КУЧМИ, коли з Адміністрації Президента вказували журналістам, про що можна писати, а про що - зась. За словами депутата, телеканали вже отримують від влади вказівки про те, як варто висвітлювати події, і що говорити. «Поки що це відбувається обережно. Але якщо це ковтається, значить далі буде ще гірше», - сказав В.АР’ЄВ.

«Що тепер робити? Журналістам необхідно починати боротися, але тільки разом: об’єднуватись, виходити зі своїх «нірок», редакційних чи домашніх, створювати хоча б неофіційні організації, щоб координувати протидію наступу на свободу слова. Якщо цього не робити, професія журналіста просто припинить в Україні своє існування , бо це вже буде не журналістика, а пропагандистика, або розважальна журналістика», - вважає депутат.

На його переконання, «журналісти мають звертатись в ті ж самі «Репортери без кордонів», писати до ПАРЄ про утиски свободи слова, звертатись до Єврокомісії, до посольств демократичних країн - постійно інформувати світ, в якому свобода слова не є порожнім словосполученням, про те, що робиться в Україні і як влада починає душити свободу»

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація «Репортери без кордонів» занепокоєна погіршенням ситуації зі свободою слова після приходу до влади Віктора ЯНУКОВИЧА та його команди. «В останні три місяці відбулось серйозне повернення до залякування та фізичних нападів на журналістів, а також перевищення повноважень щодо мас-медіа», - зазначається у прес-релізі організації. «Репортери без кордонів» також стурбовані ліквідацією Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України.