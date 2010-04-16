В рамках пілотного проекту «Студентське посольство» (Student Embassy) в Києві відбудеться 2-денний семінар з міжкультурного спілкування «Ефективна робота з міжнародними студентами» в приміщенні Британської Ради за адресою: вул. Григорія Сковороди, 4/12, кімната 301(найближча станція метро Контрактова площа)

Семінар триває 2 дні - 22-23 квітня з 9.00 до 13.00.

Робоча мова – англійська.

Реєстраційний внесок за участь в семінарі складає 50 грн. (за 2 дні для однієї особи).

Семінар проводить Радек Станжевський, психолог та тренер з міжкультурного спілкування, консультант міжнародних програм Варшавської школи соціальних наук, який співпрацює з такими програмами як Ерасмус та Ерасмус Мундус.

Пан Станжевський поділиться досвідом з таких питань як культурна чутливість, секрети успішного міжкультурного спілкування та робота з міжнародними студентами в рамках міжнародних академічних мобільних програм.

Для того, щоб стати учасником семінару, потрібно надіслати аплікаційну форму (яку можна завантажититут) на адресу studentembassy@gmail.com з позначкою «Семінар» до 18.00, в понеділок 19 квітня 2010 р.

Мета проекту «Студентське посольство» (Student Embassy) полягає в тому, щоб сприяти інтеграції іноземних студентів вищих навчальних закладів до українського суспільства та розвитку молодіжного лідерства через міжкультурний діалог.

Проект реалізовується за підтримки Британської Ради в Україні в партнерстві з проектом Без Кордонів ГО Центр «Соціальна дія», деканатами по роботі з іноземними студентами та органами студентського самоврядування Національного Авіаційного Університету (Київ), Національного Університету «Львівська Політехніка» (Львів) та Тернопільського Державного Медичного Університету iменi I.Я. Горбачевського (Тернопіль).

Контактна інформація: http://studentembassy.org.ua/

