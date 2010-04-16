ЄДАПС бореться за право видавати біометричні паспорти

Консорціум "ЄДАПС" звернувся з відкритим листом до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з пропозицією на безоплатній основі впровадити автоматизовану систему оформлення, виготовлення та використання електронних (біометричних) паспортів.

Текст відкритого листа від імені трудового колективу Консорціуму "ЄДАПС" оприлюднений у газеті "Сегодня" (№ 83 від 16 квітня 2010 року).

"Європейський Союз в рамках безвізового діалогу з Україною висуває сучасні вимоги щодо впровадження проїзних документів нового покоління – електронних (біометричних) паспортів. Розробка інформаційних систем, що забезпечують обіг таких документів, - це кропітка та фінансово ємка праця, що вимірюється в сотнях мільйонів доларів США", - пояснюється у листі.

Трудовий колектив також повідомляє М.АЗАРОВУ, що Консорціум без залучення державного фінансування, за власні кошти, розробив та впровадив технології для оформлення і видачі електронних (біометричних) документів, що відповідають вимогам міжнародних стандартів.

"Розуміючі, що нині в країні існує багато проблем, вирішення яких потребує негайного фінансування з бюджету, трудовий колектив Консорціуму "ЄДАПС" готовий безоплатно впровадити в державі автоматизовану систему оформлення, виготовлення та використання електронних (біометричних) паспортів. Трудовий колектив Консорціуму переконаний, що це дозволить Україні зекономити багатомільйонні бюджетні кошти, які б довелось виділити на створення нової системи біометричної ідентифікації, забезпечить громадянам гарантовані Конституцією України свободу пересування і вільний вибір місця проживання", - йдеться у листі.

Трудовий колектив "ЄДАПСу" наголошує, що у разі сприйняття їх пропозиції державі не доведеться виділяти "ані багатомільйонні інвестиції з бюджету, ані залучати будь-які іноземні компанії". "Адже у випадку роботи з іноземними компаніями оплаті підлягає навіть створення проекту майбутньої автоматизованої системи біометричної ідентифікації особи, не кажучи вже про постійні платежі за дороге програмне забезпечення та інше", - аргументується у листі.

"На відміну від іноземців, трудовий колектив Консорціуму "ЄДАПС", що працює пліч о пліч з науковцями Національної академії наук України, пропонує, підкреслюємо, безкоштовно впровадити в державі всі надсучасні розробки в сфері біометричної ідентифікації особи та обігу електронних документі", - наголошує трудовий колектив "ЄДАПСу".

