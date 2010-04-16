Генпрокуратура хоче відібрати у білоруса статус біженця

Генеральна прокуратура України предявила до суду позов про скасування рішення щодо надання статусу біженця громадянину Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, проведеною Генеральною прокуратурою перевіркою встановлено, що Державним комітетом України у справах національностей та релігій громадянину Республіки Білорусь 3. надано статус біженця в Україні, незважаючи на те, що до прибуття в нашу країну він вчинив тяжкі злочини неполітичного характеру. Це в силу положень Закону України „Про біженців” та Конвенції про статус біженців є перешкодою для отримання такого статусу.

З огляду на виявлені порушення закону до Окружного адміністративного суду м. Києва пред’явлено позов про визнання протиправним і скасування зазначеного рішення.