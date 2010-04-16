В Україні почалися масові порушення права на свободу зібрань

Громадська організація Інститут «Республіка», яка з 2004-го року проводить моніторинг дотримання права на свободу зібрань, заявляє про порушення цього права протягом останніх двох місяців.

Про це йдеться у тексті заяви Інституту "Республіка", який має в розпорядженні агентство УНІАН.

"Нажаль, сподівання на те, що зі зміною керівництва МВС України поліпшиться стан справ з дотриманням прав людини, зокрема одного з основоположних прав – свободи зібрань, не виправдались. Протягом березня – квітня 2010 року міліція всупереч українському законодавству неодноразово вчиняла протиправні дії проти учасників акцій протесту", - сказано в заяві.

За даними Інституту "Республіка", особливо масовими такі порушення були у столиці. Так, зокрема, 14 березня спецзагони міліції «Беркут» затримали п`ятьох учасників суботнику на бульварі Лесі Українки. Проти одного із затриманих, народного депутата України 1-го скликання Олександра ГУДИМИ було порушено кримінальну справу. Проте суд не знайшов у діях затриманих порушення ст. 185 Кодексу України про адміністративні (КУпАП) (опір міліції) і вони були звільнені. Після цього інциденту затримані звернулися до медичних установ, які зафіксували численні тілесні ушкодження.

25 березня одягнені у цивільне представники київської міліції здійснили напад на учасників акції з вимогою відставки міністра науки та освіти Дмитра ТАБАЧНИКА і незаконно вилучили у них агітаційні листівки. Один з учасників акції, Анатолій ПІКУЛЬ, був затриманий співробітниками міліції, які, втім, обмежились «профілактичною бесідою».

27 березня працівники київської міліції провели обшук у помешканнях журналістів Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ і Олексія ФУРМАНА та вилучили у них фотоматеріали з кадрами акцій протесту проти політики Київської міськдержадміністрації та проти продажу хутра.

8 квітня міліція та особи в цивільному затримали 13 громадян, які протестували проти проведення в Українському Домі виставки «Польські та єврейські жертви УПА». Насильство було застосоване до журналіста «Нового каналу», який виконував свої професійні обов’язки. Суд не знайшов у діях затриманих жодних порушень.

9 квітня представники міліції обшукали учасників акції протесту проти захоплення книжкового магазину «Сяйво». Один з них, у якого було знайдено балончик з фарбою, був затриманий і звинувачений у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Суд не знайшов у діях затриманого жодного порушення і він був звільнений. До протистояння з учасниками акції були залучені співробітники «Беркуту».

13 квітня працівники міліції затримали чотирьох учасників акції протесту проти незаконної (винесено протест прокуратури) забудови на вулиці Гончара, зокрема журналіста Ігоря ЛУЦЕНКА. Один із затриманих зазнав тілесних ушкоджень. "Спочатку міліція інкримінувала затриманим порушення ст. 173 КУпАП, але, очевидно, враховуючи хиткість таких звинувачень, задовольнилася поясненнями затриманих. Попри це, саму акцію такими діями правоохоронців було зірвано", - повідомляють в Інституті "Республіка".

Також, за даними правозахисників, 25 березня Кабінет міністрів України звернувся з дорученням до Київської міськдержадміністрації «вжити вичерпних заходів щодо організації роботи з громадянами та їх об’єднаннями, у тому числі на випередження та недопущення у подальшому проведення акцій протесту біля приміщень Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України».

"Поява такого урядового документу та факти, наведені вище, свідчать про негативні тенденції у діяльності «нової» влади, які загрожують праву громадян на мирні зібрання та свободі вираження думок", - заявляють в Інституті "Республіка".

На думку правозахисників, такі дії представників міліції порушують низку статей Кримінального кодексу України: щодо незаконного перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, незаконного перешкоджання професійній діяльності журналістів та перевищення службових повноважень.

Інститут "Республіка" пропонує міністру внутрішніх справ України вжити невідкладних заходів щодо припинення протиправної діяльності міліціонерів щодо учасників мирних зібрань, а Кабінету міністрів України скасувати своє доручення Київської міськдержадміністрації щодо заборони акцій протесту біля приміщення уряду та Адміністрації Президента.