Прокуратура закрила кримінальну справу проти Боделана

Прокуратура Одеської області 19 квітня закрила кримінальну справу за підозрою колишнього мера Одеси Руслана Боделана у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомив представник прокуратури.

"Таке рішення прийнято за наслідками допиту громадянина Боделана, що відбувся 10 квітня 2010 року", - сказав представник.

Він уточнив, що справа припинена через відсутність складу злочину.

Нагадаємо, що 27 квітня 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем відносно екс-мера Одеси Боделана.

Йому інкримінувалося підписання незаконного договору з одеською фірмою Біла акація, що передбачав передачу їй у користування земельних ділянок для розміщення рекламних щитів. За повідомленнями правоохоронних органів, заподіяні цією операцією збитки для скарбниці склали близько півмільйона гривень.

5 травня 2005 року Боделан був оголошений у всеукраїнський розшук. Відразу після цього він емігрував до Російської Федерації, де, прийнявши російське громадянство, став заступником начальника Санкт-петербурзького морського торгового порту.

У квітні 2010 року Генеральна прокуратура відмінила постанову про припинення досудового слідства у кримінальній справі проти Боделана і направила справу в прокуратуру Одеської області.

Боделан був мером Одеси в 1998-2005 роках, пізніше емігрував до Росії і отримав громадянство цієї країни.

Gazeta.ua