Правозахисники проти запровадження іменних залізничних квитків

Запровадження іменних залізничних квитків є неправомірним обмеженням свободи людини. Це стверджують у своєму зверненні до глави уряду й міністра внутрішніх справ близько 50 громадських організацій.



«Переважну більшість експертів, які висловлюються проти такої системи квитків, непокоїть неповага до прав людини з боку МВС, адже таким чином кожну людину вважають потенційним злочинцем, а такого не може бути в демократичній країні», - розповіла «Німецькій хвилі» співробітниця Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Марина Говорухіна.

Hаніше МВС повідомило про наміри знов запровадити внесення паспортних даних до залізничних квитків. Таку ініціативу чиновники аргументують необхідністю боротися зі злочинністю та тероризмом. Проте правозахисники зауважують, що запровадження повного контролю за пересуваннями громадян характерне для поліцейських держав, а не демократичних. У зверненні сказано, що в Україні нині відсутній захист персональних даних. А за таких обставин небезпечно збирати до однієї бази інформацію про всі пересування людей залізничним транспортом.



Таким чином, «персоніфіковані» залізничні квитки порушують право на приватність, гарантоване Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини. Говорухіна додає, що це зрештою просто незручно: «А якщо людина забула чи загубила у відрядженні паспорт? А якщо помилка у прізвищі? Тоді вона вже не зможе скористатись потягом».



Правозахисниця прогнозує великі черги за квитками, особливо під час «Євро-2012», тим більше, що й прізвища часто будуть вказані у паспортах латинкою, отже, процес видачі квитків триватиме значно повільніше. Що ж до безпеки пасажирів, правозахисники наголошують: «Організована злочинність та терористичні організації, якими лякає МВС, є достатньо озброєними, щоб використовувати підроблені посвідчення особи. Отже, це нововведення майже не вплине на їхню злочинну діяльність».

Німецька хвиля



