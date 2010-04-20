Ветерани просять Лужкова не ображати росіян зображеннями Сталіна

Група ветеранів Великої Вітчизняної війни написала відкритого листа меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ з проханням відмовитися від ідеї розміщення інформаційних стендів із зображенням Йосипа Сталіна під час святкування 65-річчя Перемоги. Текст листа опубліковано в "Московском комсомольце".

Під зверненням підписалися дев`ять ветеранів. Частина з них, як випливає з тексту звернення, утримувалися в радянських таборах.

"Ми робили все для Перемоги не тому, що так велів Сталін, - ми просто захищали Батьківщину", - йдеться в зверненні ветеранів.

Саму ідею розміщення в Москві інформаційних стендів про роль Сталіна в перемозі над фашистською Німеччиною ветерани вважають образливою для всієї Росії й такою, що підриває її міжнародний авторитет.

Про намір московської адміністрації розмістити плакати зі Сталіним стало відомо у середині лютого, нагадує Лента.ру. Проти такого рішення висловилися багато правозахисників, які, у свою чергу, запропонували розвісити в Москві інформаційні стенди про злочини вождя СРСР.

Пізніше на захист розміщення плакатів зі Сталіним у Москві виступив і мер Ю.ЛУЖКОВ. За його словами, плакати лише відображають історичну правду, а не переслідують мету прославляння Сталіна. Також він зазначив, що з двох тисяч святкових елементів лише 10 міститимуть зображення радянського вождя.

З його думкою погодилася й Рада ветеранів, яку очолює колишній секретар ЦК КПРС Володимир ДОЛГІХ.

Варто зазначити, що незгоду з рішенням Ю.ЛУЖКОВА раніше висловила партія "Єдина Росія". Московська мерія у відповідь на критику звинуватила єдиноросів у некоректному тлумаченні слів Ю.ЛУЖКОВА.