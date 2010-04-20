Дискусія: "Правова держава без генерального плану"

Україна вже досягла чималого прогресу на шляху до правової держави. Основою правової держави є дієвий розподіл повноважень між гілками влади та продуктивна політична культура.

В якій мірі в Україні забезпечено розподіл повноважень між гілками влади? Як оцінює судову владу в Україні Венеціанська Комісія? Чи існує потреба в подальшому реформуванні?

Фонд ім. Фрідріха Науманна За Свободу спільно з Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні запрошує на доповідь із наступною дискусією на тему: „Правова держава без генерального плану“

доповідач: проф. д-р Анґеліка Нуссберґер

директор Інституту східного права Кьольнського університету

у: середу, 21 квітня 2010 р., з 18 год. до 19 год. 30 хв.

у: Посольстві Федеративної Республіки Німеччина.

Захід проводитиметься німецькою мовою із синхронним перекладом українською мовою.

Відразу ж після закінчення дискусії запрошуємо Вас на приймання. Будемо раді Вашій участі і просимо надсилати повідомлення про згоду на адресу: alina.kurasch@fnst.org

Просимо взяти з собою для пропуску у приміщення Посольства паспорт чи інше посвідчення особи. Звертаємося із проханням приходити вчасно, оскільки контроль на вході потребуватиме певного часу.