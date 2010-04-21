Міжнародний день інтелектуальної власності – 2010

Вчора в Київському міському Будинку вчителя відбулися урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності. Організатори: Державний департамент інтелектуальної власності, ДП „Український інститут промислової власності” та його філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг".

На початку заходу всіх присутніх привітав зі святом міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Він, зокрема, зазначив:

– Цього року світова спільнота святкує Міжнародний день інтелектуальної власності вже вдесяте. Відзначаючи його, ми не лише підкреслюємо визначальну роль інтелектуальної власності в нашому суспільстві, а й віддаємо належне правам інтелектуальної власності, які роблять творчість важливою рушійною силою його економічного, культурного та соціального розвитку. «Інновації об’єднують світ» – не випадково під таким гаслом світова спільнота святкує Міжнародний день інтелектуальної власності саме цього разу. Переконаний, що в умовах глобалізаційного розвитку ми зможемо консолідувати зусилля Міністерства освіти і науки України з Урядом, парламентом, науковими та бізнесовими колами задля оптимального розв’язання стратегічних питань інтелектуальної власності.

Дмитро Табачник зачитав вітальні телеграми від Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Голови Верховної Ради України Володимира Литвина.

Голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола Паладій подякував міністрові та запевнив, що державна система правової охорони інтелектуальної власності й надалі активно працюватиме на зміцнення інтелектуального капіталу нашої держави. Також Микола Паладій привітав усіх зі святом і від імені Френсіса Гаррі – генерального директора Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

З промовами виступили заступник міністра освіти і науки України Віктор Івченко, ректор Інституту інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії Володимир Пархоменко, директор Департаменту інновацій Державного агентства України з інвестицій та інновацій Олег Хименко, начальник центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України генерал-майор Олександр Василенко, який вручив грамоти від Міністерства оборони України працівникам державної системи правової охорони інтелектуальної власності, та інші.

Під час заходу, що стало вже доброю традицією святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності, нагороджено переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2009». Серед них і досвідчені винахідники, і зовсім молоді, які вперше удостоєні почесного звання переможця. Один з них – 25-річний винахідник Андрій Лупанов, представник Донбаського державного технічного університету. Він спільно з групою винахідників переміг в номінації «Кращий винахід в регіоні» в галузі «Агропромисловий комплекс».

– Я дуже радий і гордий з приводу того, що ми стали кращими в Луганській області. Зичу всім молодим науковцям і винахідникам творчого натхнення, наснаги та віри у власні сили, – побажав Андрій Лупанов.

Учасники урочистих заходів відзначили, що цього разу вперше за останні декілька років міністр освіти і науки України Дмитро Табачник особисто вручив грамоти Міністерства науки і освіти України кращим працівникам державної системи правової охорони інтелектуальної власності.