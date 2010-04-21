Хто побив телеоператора на виставці "Волинська різанина"?

Прокуратурою Шевченківського району Києва порушено кримінальну справу за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналіста телекомпанії «Новий канал» Сергія КУТРАКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що 8 квітня 2010 року в приміщенні ДП «Центр культурного та ділового співробітництва «Український дім» кореспондент телеканалу, виконуючи редакційне завдання, проводив зйомку сюжету про відкриття фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН УПА». Його увагу привернули люди, котрі вигукували націоналістичні гасла, і яких охоронці почали виводити із зали до коридору службового виходу.

Ці події оператор почав фіксувати на відеокамеру, у зв’язку з чим охоронці, перешкоджаючи законній професійній діяльності журналіста, насильно виштовхали його із коридору службового виходу, завдавши при цьому тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня у Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА» за порушення громадського порядку міліція затримала 14 представників ВО «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій та партій. Всіх затриманих доставлено до Шевченківського районного управління міліції. Затриманим загрожував штраф.

Шевченківський районний суд міста Києва закрив справи за відсутністю складу правопорушення проти усіх затриманих під час відкриття в Українському домі фотовиставки.