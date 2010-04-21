США та ЄС проведуть у Києві конференцію щодо реформ кримінальної юстиції

Державний департамент США спільно з Представництвом Європейського Союзу проведуть 18 травня у Києві конференцію, присвячену питанням реформ кримінальної юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це сказав посол США в Україні Джон ТЕФФТ під час зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

О.ЛАВРИНОВИЧ отримав запрошення посла США взяти участь у цьому заході з метою фахової оцінки перспектив реформи кримінальної юстиції в Україні.

Дж.ТЕФФТ також наголосив: «Якщо подальший розвиток реформ триватиме у такій тональності, це сприятиме позитивному іміджу України в США та Європі».

Посол відзначив інтенсивний початок роботи комітетів при Президентові України – з економічних реформ та судової реформи. За словами Дж.ТЕФФТА, США «готові зробити внесок» у реалізацію цих реформ. Зокрема, як повідомив посол, під час зустрічі українського та американського президентів, яка відбулася під час нещодавнього візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Сполучених Штатів Америки, Барак ОБАМА пообіцяв усіляку підтримку України на шляху реформ.