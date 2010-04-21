Кримські татари: ми - не нахлібники

Лідер кримськотатарського междлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ розраховує на зустрічі з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ обговорити питання фінансування програми облаштування репатріантів, представництва кримських татар в органах влади Криму та необхідності ухвалення закону про відновлення прав депортованих.

Зустріч відбудеться, ймовірно, до 18 травня.

«Нам треба чітко знати, братиме участь держава в питанні облаштування співвітчизників (кримських татар), які після півстолітнього заслання повертаються на свою Батьківщину, чи ні. Ми не нахлібники, ми нічого не випрошуємо! Ми говоримо: нам потрібно дати те, що нам належить по праву», - заявив ДЖЕМІЛЄВ на нараді постійного представника глави держави в Криму Сергія КУНІЦИНА з членами Ради представників кримськотатарського народу при президентові України.

За словами лідера меджлісу, за останні п`ять років недофінасування програми розселення і облаштування депортованих на період 2005-2010 років становило 103 млн. грн.

ДЖЕМІЛЄВ висловив сумнів, що цього року буде виділено 124 млн. грн., передбачені програмою на 2010 рік.

«Кілька днів тому у мене була зустріч з віце-прем`єром СЕМИНОЖЕНКОМ. Наскільки я зрозумів з його слів, у проекті на 2010 рік передбачається 50 млн. грн., та й то не з бюджету, а зі стабілізаційного фонду. Тобто, захочуть - дадуть, не захочуть - не дадуть», - сказав лідер меджлісу.

Як зазначив ДЖЕМІЛЄВ, Україна взяла на себе зобов`язання виділяти гроші на облаштування раніше депортованих громадян, якщо держава не робить цього, то кримські татари можуть зажадати повернути їм відібране під час депортації 1944 року майно.

«Держава Україна через відомі причини не може повернути наші будинки, наше конфісковане майно, але у держави є позиція, воно говорить: я вирішуватиму ваші проблеми, щорічно закладаючи до свого бюджету певні кошти. Якщо держава говорить: ні, я не вирішуватиму проблеми, я не виділятиму гроші, то виникає питання повернення того, що було незаконно вилучене у нашого народу. До чого це призведе? Я думаю, про це повинна подумати державна структура влади... Якби, скажімо, нам повернули 89 тисяч будинків і квартир, вилучених при депортації, - жодної житлової проблеми не було б. Якби нам повернули 400 з гаком шкіл, які були до депортації, - ніяких нових шкіл (для кримських татар) не треба було б будувати», - заявив керівник меджлісу.

Глава президентської адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН «підтвердив, що президент України прийме Мустафу ДЖЕМІЛЄВА», сказав зі свого боку КУНІЦИН.

У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав постанову про виселення кримських татар. Їх звинуватили у масовому дезертирстві та співпраці з фашистами. До 190 тис. кримських татар депортували з території півострови. Велика частина була виселена до Узбекистану.

В даний час населення Криму становить більш як 1,9 млн. чоловік, із них понад 265 тисяч - кримські татари. Ще щонайменше 100 тисяч кримських татар хотіли б повернутися на півострів.

18 травня в Криму - День пам`яті жертв депортації.