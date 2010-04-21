Гендиректора "Експреса" потягнули на допит, закривши в квартирі немовля

Президент Всесвітньої асоціації видавців преси Гевін О`РЕЙЛІ та президент Всесвітнього форуму видавців Ксав`єр ВІДАЛЬ-ФОЛЧ звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стосовно газети «Експрес».

Як повідомляє “Телекритика”, в листі вони наголошують на тому, що представники державних органів чинять тиск на видання. Зокрема, йдеться про обставини виклику генерального директора газети Андрія ВЕЯ на допит до податкової міліції.

“Такі дії виглядають як кампанія з утиску газети “Експрес” з боку державних органів, яка також включає в себе підозрілий підпал будинку директора і головного редактора Ігоря ПОЧИНКА, брутальні дії та залякування у можливості кримінального переслідування І.ПОЧИНКА, постріли у вікна офісу “Експресу”.

“Ми особливо стурбовані тим фактом, що такі дії можуть бути спричинені у зв`язку з публікаціями "Експресу". Протягом останніх місяців газета надрукувала серію статей, присвячених проведенню дорогого ремонту офісу обласної прокуратури, в той час коли школи та інші заклади залишаються недостатньо профінансованими, також це викривання корупції у місцевих депутатів та ДАЇ”, - зазначено у листі.

Автори звернення наполягають: факти залякувань І.ПОЧИНКА та А.ВЕЯ мають бути ґрунтовно розслідувані, а винні - покарані. Також вони просять забезпечити вживання заходів щодо негайного припинення здійснення тиску на цих людей.

З повним текстом листа, копію якого спрямовано прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ та генеральному прокурору України Олександр МЕДВЕДЬКУ, можна ознайомитися тут.

Про інцидент щодо виклику на допит “Телекритиці” розповів А.ВЕЙ. 12 квітня о 8.00 до його квартири прийшли представники податкової міліції. Вони запропонували йому залишити квартиру та під`їхати для розмови щодо несплати податків підприємства до управління і там підписати відповідну постанову. Про яке підприємство ідеться, А.ВЕЙ не уточнив, мотивуючи це тим, що слідство ще триває, але сказав, що мова йде не про редакцію газети «Експрес».

А.ВЕЯ забрали на допит примусово, мотивувавши ці дії постановою слідчого МЕЛЬНИКА, у цей час у квартирі самими залишилися двоє малих дітей А.ВЕЯ - 5 місяців і 6 років.

Щоб з`ясувати, чому затримали їхнього керівника, головний редактор і журналісти прийшли до податкової міліції. Там зчинилася суперечка, що переросла у сутичку, під час якої журналістам завдали побоїв та зламали камеру.

За фактом інциденту, за словами керівника Центру громадських зв`язків УМВС Львівщини Дениса ХАРЧУКА, порушила кримінальну справу за статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання журналістській діяльності), яку передано у прокуратуру. Парламентський комітет з питань свободи слова та інформації ініціював створення тимчасової слідчої комісії з цього питання.