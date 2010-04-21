Україна самоусунулася від вирішення проблем туберкульозу і СНІДу

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що протидія розповсюдженню інфекцій туберкульозу та ВІЛ/СНІДу має стати загальнонаціональною справою.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, про це він повідомив під час засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

За його словами, через позицію органів державної влади було згаяно час, необхідний для ефективної боротьби зі СНІДом та туберкульозом.

«Держава фактично самоусунулась від відповідальності за політику з протидії небезпечним інфекціям. Ми маємо повернути ключову роль держави в цих питаннях», – сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

«Максимум через рік в Україні не повинно залишитися жодного чиновника або представника місцевої влади, який би не розумів завдань боротьби зі СНІДом і туберкульозом як своїх прямих посадових обов’язків», - сказав віце-прем’єр.

Він нагадав, що у 2001-2002 роках Україна була координатором проектів з протидії ВІЛ/СНІД у Східній Європі, за її ініціативою було скликане засідання Генеральної асамблеї ООН з проблем ВІЛ/СНІДу, національний координаційний механізм нашої держави в цій сфері був визнаний одним з кращих. «Від сумнівного лідерства за поширенням туберкульозу і ВІЛ/СНІДу Україна має знов стати лідером у боротьбі з ними», - додав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За підсумками засідання ухвалене рішення утворити постійну міжвідомчу робочу групу щодо забезпечення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Також Нацрада домагатиметься ефективнішого використання бюджетних коштів і належного фінансування Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, дефіцит фінансування якої становив останнім часом 35-40%.