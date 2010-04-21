Люди, які змінили стать, скаржаться на дискримінацію

Громадська організація “Інсайт” на підставі проведених досліджень розробила рекомендації для державних, громадських і професійних організацій із захисту прав трансгендерних людей.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН голова організації Ганна ДОВГОПОЛ.

За її словами, в ході дослідження, проведеного в 2009 році, були зібрані емпіричні дані про життя трансгендерних людей в Україні.

Г.ДОВГОПОЛ зазначила, що дослідження проводилося з метою привернути увагу громадськості і держави до проблем цієї категорії людей. У дослідженні взяли участь 37 осіб віком від 18 до 51 року з 12 областей України. З трансгендерами були проведені інтерв`ю, направлені на визначення складнощів, з якими вони стикаються в різних сферах життя. Інтерв`ю включали особисті історії, випадки дискримінації, проблеми, пов`язані із здоров`ям і медичною допомогою, а також оцінку потреб трансгендерних людей.

Г.ДОВГОПОЛ повідомила, що, окрім розробки рекомендацій для державних, громадських і професійних організацій, діяльність яких має відношення до трансгендерів, буде розроблений план дій із захисту прав трансгендерних людей.

Як зазначив координатор програми по роботі з трансгендерами ГО “Інсайт” Тимур ЛИСЕНКО, згідно з результатами дослідження, типовими проблемами трансгендерів є: відсутність інформації про трансгендерність, утруднений доступ як до загальних послуг охорони здоров`я, так і до спеціалізованої медичної допомоги, складний процес дозволу на зміну (корекцію) статі і юридичні труднощі, пов‘язані з оформленням документів, що засвідчують особу.

Крім того, за словами Т.ЛИСЕНКА, більшість опитаних заявили про дискримінацію в тій або іншій формі. У переважній більшості випадків це дискримінація на робочому місці. Також часто дискримінація зустрічається у сфері охорони здоров`я.

Т.ЛИСЕНКО наголосив, що для вирішення цих проблем необхідна державна підтримка, зокрема, для здійснення заходів, направлених на упровадження прискорених і прозорих процедур зі зміни імені і статі трансгендерних людей, розробку нового алгоритму зміни документів, надання кваліфікованої медичної, психологічної і юридичної допомоги.

Психіатр-сексопатолог Фелікс ТРУЖНИКОВ вважає, що необхідно створювати медико-психологічні служби і медичні центри (особливо в регіонах) і вводити в програму підготовки медичних фахівців спецкурси з трансгендерної тематики. Крім того, за його словами, необхідно проводити роботу зі зміни суспільної свідомості, подолання трансфобії і викорінення стигматизації і дискримінації трансгендерних людей.

Г.ДОВГОПОЛ також додала, що на запит організації в Міністерстві охорони здоров`я повідомили, що з 2007-го по 2009 рік в Україні змінили стать 15 осіб, подали заявки на зміну статі - 22, одержали дозвіл 20 осіб.

*** Трансгендер - загальний термін для позначення людей, чия гендерна ідентичність не відповідає статі, визначеній при народженні.

ГО “Інсайт” - українська недержавна організація, створена в 2007 році з метою поліпшення якості життя людей з гомосексуальною, бісексуальною орієнтацією і трансгендерною ідентичністю.