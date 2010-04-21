Правозахисники заявляють про брутальне порушення прав людини на Одещині
Чи покарають міліціонерів?
Правозахисники вимагають від Генеральної прокуратури України покарати двох працівників Фрунзенського райуправління міліції Одеської області за незаконну передачу трьох жителів с.Самійлівка правоохоронцям Придністров’я, внаслідок чого ці громадяни були незаконно обвинувачені у крадіжці, зазнали катувань і були засуджені до умовного терміну покарання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив правозахисник Володимир ЯВОРСЬКИЙ.
За його словами, 30 липня 2009 року Ігоря КОВАЛЯ, Романа ГОТКА та Юрія БОНДАРЕНКА двоє українських міліціонерів без паспортів та будь-яких документів передали міліціонерам Придністров’я за підозрою у начебто скоєнні хуліганських дій у придніпровському селі Красна Бесарабка.
За словами В.ЯВОРСЬКОГО, після того, як правозахисники викрили цей факт і звернулися до прокуратури, було порушено кримінальну справу. Зі свого боку Міністерство внутрішніх справ України визнало факт порушення з боку своїх працівників, але застосувало до них лише дисциплінарні стягнення.
«Ми вимагаємо від Генпрокуратури України довести до логічного кінця цю справу, покарати винних і визнати цих людей потерпілими», - сказав правозахисник, зауваживши при цьому, що правозахисники також добиватимуться, щоб з усіх трьох чоловіків суд невизнаної Придністровської Республіки зняв обвинувачення і скасував вирок.
В іншому разі матеріали щодо цієї справи будуть подані для розгляду в Європейський суд з прав людини.
Зі свого боку, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ сказав: «Цей волаючий випадок порушення прав людини має бути ретельно розслідуваний. Фактично, ми маємо дві справи: катування, незаконне утримання під вартою та покарання без вини в судовому порядку у самопроголошеній Придністровській Республіці за сприяння у цьому українських міліціонерів».
Також він висловив переконання, що відповідним правоохоронним структурам необхідно перевірити можливі інші випадки подібної «співпраці» українських і придністровських правоохоронців.