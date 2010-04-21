"Школа соціальної журналістики. Як писати про права жінок та права дітей» у Миколаєві

28-29 квітня 2010 року проект ЄС «Права жінок та дітей - комунікаційний компонент» спільно з Академією Української преси та Коледжем преси і телебачення запрошують журналістів з м. Миколаєва взяти участь у «Школі соціальної журналістики. Як писати про права жінок та права дітей».

Під час тренінгу журналісти отримують практичні навички з підготовки матеріалів про права жінок та права дітей. Тренінг відбудеться у рамках діяльності Мережі соціальної журналістики в Україні, ініціатором створення якої виступив проект Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні - комунікаційний компонент». Завдяки мережі журналісти мають можливість ознайомлюватися з найкращими практиками та обмінюватися досвідом для розвитку соціальної журналістики.

Відбір відбуватиметься на конкурсних засадах. Останній день подання анкет - 25 квітня 2010 року (до 18.00).

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